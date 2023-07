Italia-Serbia: Crosetto incontra a Roma omologo Vucevic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro di Belgrado, la Serbia apprezza la presenza di lunga data delle Forze armate italiane all’interno della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor). Vucevic ha sottolineato l'importanza del loro impegno, ricordando che si tratta di uno dei contingenti più numerosi all’interno della missione. Secondo il ministro Vucevic, i rapporti tra l'esercito serbo e la Kfor sono positivi ed è nell'interesse della Serbia che siano ancora migliori, poiché il Paese balcanico vede la Kfor come l'unica forza armata legittima nel territorio del Kosovo e come un garante della sicurezza del popolo serbo. La sicurezza dei membri della Kfor, ha sottolineato ancora Vucevic, è indiscutibile e rappresenta una priorità per la Serbia. Vucevic ha informato Crosetto sulla posizione della Serbia “riguardo alla politica aggressiva delle istituzioni provvisorie di Pristina, che, con il sostegno di alcuni Paesi, ha portato all'escalation della crisi in Kosovo e Metohija”. Il ministro ha dunque ribadito la richiesta di Belgrado per l'immediato rilascio dei serbi arrestati e la cessazione di ulteriori arresti, “il ritiro dei finti sindaci e delle forze speciali della cosiddetta polizia del Kosovo”, nonché la formazione urgente dell'Associazione di comuni a maggioranza serba (Zso). (segue) (Seb)