Serbia: Vucic con premier di Paesi Bassi e Lussemburgo, abbiamo opinioni diverse su situazione in Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e quello del Lussemburgo, Xavier Bettel. Nella conferenza stampa dopo l'incontro, il presidente serbo ha detto che esistono "opinioni diverse sulla situazione in Kosovo" rispetto ai due interlocutori ma di essere allo stesso tempo contento "per l'onestà delle conversazioni avute su argomenti non facili". "Dalle parole di Rutte si può vedere che abbiamo un'opinione diversa sulla situazione in Kosovo, anche perché loro lo hanno riconosciuto come Stato", ha dichiarato il presidente dopo l'intervento del premier olandese. "Rutte ha parlato degli attacchi ai giornalisti (nel nord del Kosovo), ma non del ferimento di sette serbi solo quest'anno. Nessuno dei giornalisti ha riportato ferite. E il motivo della presenza dei giornalisti era dovuto all'intrusione negli edifici serbi di Leposavic di coloro che non hanno niente da fare lì perché hanno ottenuto l'uno per cento dei voti", ha osservato Vucic, facendo riferimento alle elezioni amministrative organizzate nei comuni del nord del Kosovo. (segue) (Seb)