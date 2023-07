Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni IV e Pari Opportunità. Odg: 1) prevenzione e sanità pubblica non si svendono; 2) investire nella sanità pubblica, fondamentale diritto dell'indiviuo e interesse della collettività; 3) pillola anticoncezionale gratuita subitoOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della III Commissione. Odg: Audizione del Sindacato Italiano Autonomo MilitareOre 17:30, Museo del Cinema, via Montebello 20: l'assessora Purchia visita la mostra di Stefano Bessoni "La Mole delle meraviglie"Ore 19:30, Piazzale Croce Rossa 185/A: l'assessore Rosatelli è presente a "note e sapori d'Africa" nell'ambito del festival Barca in BarrieraOre 20:30, Cinema Ambrosio: l'assessora Foglietta interviene alla presentazione di AIDO del cortometraggio Cuore Segreto sulla tematica della donazione degli organi. (Rpi)