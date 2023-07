Italia-Francia: ambasciatrice D'Alessandro a Marsiglia per scalo Amerigo Vespucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la missione di due giorni a Marsiglia dell'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro. L'ambasciatrice, accompagnata dall'addetto per la Difesa, generale di brigata Marco Buscemi, dal console generale d'Italia a Marsiglia Fabio Monaco, dal dirigente superiore del ministero dell'Interno, Ezio Gaetano, e dai consiglieri degli Ufficio consolare culturale ed economico dell'ambasciata Andrea Macchioni e Andrea Domeniconi, ha accolto la storica nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, che ha effettuato nella città focese il primo scalo del tour del mondo che la vedrà attraversare 27 Paesi e 31 porti nell'arco di 20 mesi. Nel dare il benvenuto in Francia al Comandante del Vespucci, il capitano di Vascello Luigi Romagnoli, e a tutto l'equipaggio, l'ambasciatrice ha ricordato come "Italia e Francia condividano una solida e profonda amicizia e siano unite anche da una tradizione marinaresca secolare, rinnovata da un impegno comune per la tutela ambientale degli oceani". (segue) (Com)