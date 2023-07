Italia-Francia: ambasciatrice D'Alessandro a Marsiglia per scalo Amerigo Vespucci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sua visita, l'ambasciatrice, insieme alla sua delegazione e al comandante del Vespucci, ha avuto una serie di incontri istituzionali con le autorità francesi in loco. Ha avuto luogo un colloquio con il prefetto della regione Provenza-Alpi Marittime-Costa Azzurra e Bouches-du-Rhone, Christophe Mirmand, durante il quale è stato espresso un sincero ringraziamento per l'accoglienza al Vespucci e sono state discusse le numerose opportunità di cooperazione bilaterale. In particolare, sono state esaminate possibili direttrici di sviluppo della mobilità terrestre e marittima, per rafforzare i collegamenti tra le regioni frontaliere di Italia e Francia. In seguito, l'ambasciatrice ha avuto un ricco scambio di vedute con il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, sui legami profondi che uniscono la città focese all'Italia. L'ambasciatrice ha voluto sottolineare quanto fosse importante per l'Italia che il Vespucci facesse la sua prima tappa in Francia ed in particolar modo nella città focena che "non solo storicamente, ma anche geograficamente, guarda da sempre all'Italia condividendo storia, cultura e evidentemente l'interesse per il Mediterraneo". (segue) (Com)