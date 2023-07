Italia-Francia: ambasciatrice D'Alessandro a Marsiglia per scalo Amerigo Vespucci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con il sindaco, l'ambasciatrice è stata ricevuta dal presidente della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Renaud Muselier, con cui sono state passate in rassegna le numerose opportunità e i diversi progetti di collaborazione bilaterale, specialmente nell'ambito transfrontaliero, nel quadro del Trattato del Quirinale. Una particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione marittima per rispondere alle comuni sfide a cui è sottoposto il Mediterraneo. Durante la giornata del 5 luglio, l'ambasciatrice D'Alessandro, il contrammiraglio Stefano Costantino e il capitano di vascello Romagnoli hanno accolto a bordo dell'Amerigo Vespucci numerose autorità locali, tra cui l'ex Ministro e attuale presidente del Consiglio di sorveglianza del grande porto marittimo di Marsiglia Christophe Castaner, il prefetto Mirmand e il sindaco Payan, nonché qualificati esponenti della collettività locale e italiana, della società civile e del mondo imprenditoriale, culturale e della stampa. (segue) (Com)