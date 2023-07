Italia-Francia: ambasciatrice D'Alessandro a Marsiglia per scalo Amerigo Vespucci (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel suo intervento nel corso del ricevimento offerto in serata dal Comandante, l'ambasciatrice ha voluto ricordare "i fortissimi legami esistenti tra la città di Marsiglia e l'Italia, che lo scalo del Vespucci contribuisce a rafforzare ulteriormente, a suggello di un mese eccezionale sul piano dei rapporti italo-francesi scandito dalle visite del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio, del ministro della Difesa e del ministro della Cultura". Il ricevimento a bordo del Vespucci, "la nave più bella al mondo", è stato anche l'occasione per promuovere ancora una volta la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030, grazie all'esposizione della mostra fotografica "Rome, l'éternelle – Roma l'eterna" nella cornice del porto vecchio di Marsiglia. (segue) (Com)