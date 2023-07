Italia-Francia: ambasciatrice D'Alessandro a Marsiglia per scalo Amerigo Vespucci (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua missione a Marsiglia, l'ambasciatrice ha avuto modo inoltre di riunire gli esponenti del "Sistema Italia" in loco al fine di fare il punto sulle prossime iniziative a favore della collettività italiana e di promozione culturale, economica e commerciale, con l'obiettivo di intensificare ulteriormente le relazioni tra Marsiglia e l'Italia. Durante i tre giorni di scalo, la nave scuola Amerigo Vespucci è stata aperta alle visite del pubblico ed è stato organizzato un incontro con la stampa locale. Questa mattina, inoltre, ha avuto luogo sulla nave un incontro con la partecipazione dei giovani allievi della scuola elementare della Pointe Rouge di Marsiglia ed è stato presentato ai bambini da un attore travestito da Geronimo Stilton il nuovo libro "Geronimo Stilton, Mille meraviglie in blu! Alla scoperta dell'Italia vista dal mare". Nel pomeriggio inoltre, hanno avuto luogo due incontri di carattere scientifico sulla biodiversità marina e la collaborazione scientifica italo-francese nel settore della tutela ambientale degli oceani, un ambito nel quale sarà direttamente impegnato anche il Vespucci durante la sua campagna d'addestramento intorno al mondo. (Com)