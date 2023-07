Roma: sgomberi Tor Bella Monaca, un arresto per droga e due denunce per occupazione edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli sgomberi di stamattina a Tor Bella Monaca una italiano è stato arrestato per droga e due georgiani sono stati denunciati per invasione di edifici e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. Le operazioni, condotte dalla polizia di Stato e dai vigili urbani, hanno permesso ai poliziotti di notare dei movimenti sospetti in viale Paolo Ferdinando Quaglia. Gli agenti hanno così deciso di procedere alla perquisizione personale di un giovane trovato in possesso di 5 bustine di hashish del peso di 7 grammi e di circa 430 euro in contanti. Nel corso dell'attività sono stati inoltre scoperti e denunciati due georgiani che occupavano abusivamente uno stabile in via Galopini. Qui i poliziotti hanno rinvenuto all'interno dell'armadio della camera da letto decine di chiavi alterate, grimaldelli e lastre in plastica rigida usate verosimilmente per forzare le serrature di abitazioni o locali. (Rer)