Lazio: efficientamento parco immobiliare residenziale, tavolo per accordo Mit-Regione

- Efficientamento del parco immobiliare residenziale pubblico della Regione Lazio. Oggi, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza di Davide Bordoni, consigliere del ministro Salvini e dell'assessore regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli si è riunito il tavolo tecnico convocato per definire l'accordo di programma Mit- Regione Lazio finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento del Parco immobiliare residenziale pubblico della Regione Lazio. "L'incontro di oggi è stato di significativa importanza, in quanto, il raggiungimento di questo accordo di programma, quale principale strumento di semplificazione amministrativa e di collaborazione tra amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere, rappresenta un modello di governo basato sulla necessità di dare immediate risposte al nostro Paese - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pasquale Ciacciarelli -. Un'esigenza che può che essere soddisfatta sia attraverso un'importante semplificazione delle procedure, argomento sul quale il ministro Salvini già è intervenuto concretamente e in modo risolutivo con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici, che mediante un coordinamento tra le amministrazioni, spesso coinvolte in articolati procedimenti la cui positiva conclusione è impedita o ritardata dalla mancanza di un unico tavolo di lavoro. Nei prossimi venti giorni sarà definito, assieme al ministro Salvini, tale accordo di programma, in modo da dare in modo celere un'importante risposta attesa da tempo", conclude l'assessore. (Rer)