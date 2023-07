Libano: ministero Esteri chiede a Onu di porre fine alle violazioni israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Libano ha invitato l’Onu e la comunità internazionale a “fermare le violazioni di Israele e i suoi continui sconfinamenti delle terre, dello spazio aereo e delle acque territoriali libanesi". Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Nna”, secondo cui il ministero degli Esteri libanese ha condannato "il bombardamento israeliano di oggi, che ha colpito il territorio libanese nei pressi della periferia di Kfarchouba”, considerandolo "una violazione della risoluzione 1701 e un'aggressione alla sovranità libanese". Inoltre, il ministero libanese ha invitato i Paesi che desiderano evitare un’escalation “nel sud del Libano in particolare, e nel Medio Oriente in generale” a essere consapevoli del fatto che queste “violazioni da parte israeliana” hanno il fine di “ostacolare l'imminente presentazione al Consiglio di sicurezza Onu di una richiesta di estensione del lavoro delle forze della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil)", che operano nell’area colpita oggi. Il ministero degli Esteri libanese ha anche rinnovato "il rispetto del Libano per l'attuazione di tutte le risoluzioni internazionali", chiedendo "il ritiro immediato e incondizionato di Israele da tutti i territori libanesi che ancora occupa". (segue) (Lib)