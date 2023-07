Libano: ministero Esteri chiede a Onu di porre fine alle violazioni israeliane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il movimento libanese ha condannato Israele per aver "occupato" il villaggio di Ghajar, al confine tra Libano e Stato ebraico, "attraverso l'uso delle armi". In una dichiarazione diffusa dall’emittente vicina al movimento “Al Manar”, Hezbollah ha affermato che Ghajar "è riconosciuta dalle Nazioni Unite come parte del territorio libanese senza alcun dibattito in merito". Le azioni attribuite dal movimento sciita a Israele comprenderebbero “la costruzione di recinzioni di filo spinato e di un muro di cemento intorno all'intera località (di Ghajar), in modo simile a quanto stanno facendo al confine tra il Libano e i Territori palestinesi”, sottolineando che le “forze di occupazione” israeliane hanno “esercitato pienamente la loro autorità sulla parte libanese, sottoponendola alla propria amministrazione”. Infine, Hezbollah ha fatto appello al Libano per “impedire il consolidamento di questa occupazione, invertire le misure aggressive che sono state prese e lavorare per la liberazione di questa parte della nostra terra e il suo ritorno alla nostra patria". (Lib)