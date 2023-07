Grecia: Mitsotakis, abbiamo le basi per attuare riforme “profonde e rapide”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia ci sono tutte le basi per attuare riforme “profonde e rapide”. Lo ha detto oggi il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, durante la presentazione al Parlamento delle dichiarazioni programmatiche del governo. A renderlo noto è l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il primo mandato quadriennale di Nuova Democrazia ha gettato le basi per le riforme che avranno luogo nel secondo mandato, sostenuto chiaramente dagli elettori il 25 giugno”, ha affermato il capo del governo greco, sottolineando che negli ultimi quattro anni “sono state mantenute tutte le promesse fatte alla società per farla andare avanti”. Da adesso, ha spiegato Mitsotakis, le priorità saranno orientate per costruire un Paese sempre più produttivo, con aumenti salariali e riduzione delle tasse; sociale, migliorando istruzione, sanità e coesione sociale; verde e digitale, rafforzando i servizi informatici; forte, rafforzando la difesa nazionale. “Il primo disegno di legge del nuovo governo sarà presentato e votato entro la fine di luglio”, ha annunciato Mitsotakis.(Gra)