Pnrr: Cgil Lombardia, troppi ritardi da parte di Regione Lombardia, avviare subito un tavolo di confronto (2)

- "Non vogliamo trovarci nel 2026 per parlare di occasione persa", scrive la Confederazione. "La Cgil non è stata ferma, ha promosso sui territori decine e decine di incontri che hanno portato a sottoscrivere 113 accordi con Comuni, Provincie, ATS e ASST aventi oggetto l'istituzione di luoghi di confronto e negoziazione sugli investimenti finanziati dal PNRR. Perché non è successo lo stesso con Regione Lombardia? Non perdiamo altro tempo, è necessario avviare subito un tavolo di confronto regionale che possa tenere insieme i finanziamenti straordinari riconducibili al PNRR con i Fondi Strutturali Europei e le risorse ordinarie. Solo in questo modo sarà possibile cogliere l'occasione e pensare alla Lombardia del futuro". (Com)