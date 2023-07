Rifiuti: assessora Roma, da Raggi e M5s ancora fandonie su termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In replica a quanto sostenuto dalla consigliera capitolina Virginia Raggi e dal consigliere del Municipio Roma VIII Marco Merafina, esponenti del M5s "ho appena inviato a Virginia Raggi l'audio del mio intervento in replica alle affermazioni del consigliere Merafina, durante il Consiglio straordinario sulla Ztl Fascia Verde svoltosi nel Municipio Roma VIII lo scorso 20 giugno. Nelle parole che ho pronunciato in quella occasione non c'è nulla di quello che l'ex sindaca e lo stesso consigliere Merafina hanno diffuso nella mattinata odierna attraverso un comunicato stampa, e questo è verificabile da chiunque abbia la voglia e la pazienza di ascoltare la registrazione della seduta disponibile sul portale di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. (segue) (Com)