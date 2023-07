Milano: Saccone, dal 2019 a San Siro occupazioni abusive calate del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio richiamare un dato sulle occupazioni abusive che "nonostante il blocco delle attività nel periodo del Covid, sono scese da 821 nel 2019 a 694 nel 2023, ovvero un calo del 15 per cento". Lo ha detto il Prefetto di Milano Renato Saccone, durante la conferenza stampa sui risultati raggiunti nell'attuazione del Protocollo d'Intesa per la rigenerazione del Quartiere San Siro. "Abbiamo - ha proseguito Saccone - ridotto di mila appartamenti la massa di appartamenti occupati abusivamente in città senza avere problemi di ordine pubblico". "Facciamo tesoro del percorso che abbiamo fatto - ha concluso il prefetto - sgomberare tutto ciò che è in mano a persone che delinquono, ma ragionare come abbiamo fatto su via Bolla, con una verifica sullo stato di necessità da parte della Guardia di finanza e coinvolgendo le persone". (Rem)