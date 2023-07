Energia: Kehler (Zukunft Gas), necessarie “autostrade” per forniture tra Germania e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe “certamente” aumentare le importazioni di gas dall'Italia, ma a tal fine è necessario sviluppare l'infrastruttura per le forniture, costruendo delle “autostrade” tra i due Paesi che trasportino sia questa fonte di energia sia, in futuro, l'idrogeno verde. È quanto affermato da Timm Kehler, amministratore delegato di Zukunft Gas, associazione del settore del gas tedesco, a margine del German-Italian Energy Forum, che si è tenuto oggi a Francoforte sul Meno. Organizzato dalla Camera di commercio italiana in Germania, (Itkam), l'evento ha avuto come obiettivo la promozione della già stretta cooperazione italo-tedesca nel comparto dell'idrogeno verde. Kehler ha dichiarato che la Germania deve “rimpiazzare il 50 per cento” delle sue importazioni di gas, a seguito dell'interruzione dei flussi dalla Russia dopo la guerra in Ucraina. I terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) che vengono installati sulle coste tedesche “non sono ancora sufficienti” a tale scopo, così come gli approvvigionamenti da Stati come Norvegia e Paesi Bassi. “Abbiamo bisogno di più capacità di importazione e di più diversificazione”per il gas, ha quindi sottolineato Kehler. Per l'Ad di Zukunftgas, più che invertire i flussi da sud a nord, servono “grandi autostrade” per aumentare le importazioni di questa fonte di energia dall'Italia alla Germania. Kehler ha, infine, evidenziato che queste nuove infrastrutture devono essere pronte per il trasporto dell'idrogeno verde, anche in contemporanea con il gas. (Geb)