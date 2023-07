Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita a Friburgo in Brisgovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha iniziato oggi una visita ufficiale a Friburgo in Brisgovia, nel Baden-Wurttemberg, per un programma denso di appuntamenti. Secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Gerrmania, in serata, il capo della missione incontra la comunità italiana, introdotto dalla console Francesca Toninato. Segue un concerto di musica classica realizzato da alcuni studenti italiani della Hochschule für Musik Freiburg, accompagnati dal pianista Andrea Mele e dal tenore Roberto Gionfriddo del Theater Freiburg. Il programma di domani prevede la visita all'Augustiner Museum, dove l'ambasciatore Varricchio è accompagnato dalla direttrice dei Musei di Friburgo, Jutta Götzmann, e alla Scuola bilingue "Grundschule am Kohlenbach" di Waldkirch-Kollnau, in cui da anni è attivo un indirizzo italiano-tedesco. La mattina si conclude con l'incontro con il sindaco di Friburgo, Martin Horn. e il ricevimento con esponenti di rilievo di diversi settori della comunità tedesca del luogo, seguito da un pranzo di lavoro allargato alle delegazioni di Green City Freiburg e dell'Agenzia del demanio, in città negli stessi giorni per un progetto di collaborazione e scambio di buone prassi. Nel pomeriggio, è prevista la partecipazione alla firma di una dichiarazione congiunta tra il consolato d'Italia e il Dipartimento di romanistica dell'università Albert-Ludwigs di Friburgo, cui parteciperanno anche la comunità accademica locale e diversi ricercatori italiani attivi nell'ateneo. La visita si conclude con un passaggio al Fraunhofer Institut fuer Solare Energiesysteme, con l'incontro con il suo direttore, Andreas Bett, e con quello della divisione idrogeno, Christopher Hebling. (Com)