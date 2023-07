Energia: firmato dichiarazione congiunta tra Italia e Confederazione Elvetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ricevuto presso la sede del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) il consigliere federale della Confederazione Elvetica Albert Rosti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Il ministro Pichetto Fratin e il consigliere Rosti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale i due Paesi si impegnano ad assicurare, in caso di emergenza, i volumi di gas necessari agli utenti svizzeri e italiani mediante un utilizzo efficiente della infrastruttura svizzera di trasporto del gas Transitgas. “Nel clima geopolitico attuale - ha dichiarato Fratin - l’impegno politico derivante dalla dichiarazione congiunta sottoscritta oggi tra Italia e Confederazione Elvetica ha una rilevanza strategica per entrambi i Paesi”. L’occasione è stata utile per riaffermare i rapporti di profonda amicizia e collaborazione che legano l’Italia alla Confederazione Elvetica. (Rin)