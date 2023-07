Golfo: ambasciatore d'Italia negli Emirati rende omaggio a fregata Luigi Rizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e il console generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, hanno reso omaggio alla fregata Luigi Rizzo e al suo equipaggio, impegnati nello stretto di Hormuz nell'ambito della missione europea Emasoh (European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz). Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Dubai su Twitter. "L'Italia è orgogliosa di voi", hanno detto Fanara e Finocchiaro. (Res)