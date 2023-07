Sardegna: Mit apre dialogo per nuova continuità territoriale e sinergia aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce la più importante fonte d'informazioni sulla politica nazionale ed internazionale" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Concluso al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) il primo incontro per la nuova continuità territoriale e per creare un dialogo tra F2I e Regione Sardegna con l’obiettivo di una maggiore sinergia tra gli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari per individuare una strada comune con soluzioni alle criticità. Il nodo da sciogliere riguarda la necessità di tutelare gli interessi pubblici e privati per una visione strategica del sistema aeroportuale sardo. A questo si collega anche il tema della nuova continuità territoriale per assicurare ai residenti il diritto di mobilità per spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità. I vice ministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi hanno preso l’impegno di mantenere attivo un confronto tra le parti per trovare la soluzione più utile per il futuro della mobilità in Sardegna. All’incontro coi vice ministri hanno partecipato il deputato Salvatore Deidda (presidente Commissione Trasporti), Antonio Moro (assessore ai Trasporti Regione Sardegna), Michele Pais (consigliere regionale), Renato Ravanelli (ad F2I), Alberto Bertolotti (presidente Confcommercio Sud Sardegna), Sebastiano Casu (presidente Confcommercio Nord Sardegna), Agostino Cicalò (presidente Confcommercio Nuoro). (Rin)