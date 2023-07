Usa: cocaina alla Casa Bianca, sostanza trovata nei pressi dell’entrata su West Executive Avenue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cocaina trovata domenica scorsa alla Casa Bianca è stata rinvenuta in un vano portaoggetti nei pressi dell’entrata del complesso su West Executive Avenue, e non nella lobby dell’ala Ovest della struttura, come riportato inizialmente da diversi organi di stampa. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che i servizi segreti dovrebbero completare il proprio lavoro entro lunedì prossimo, dopo avere avviato una indagine per capire come la sostanza sia arrivata all’interno della struttura. Le fonti hanno precisato che la cocaina è stata trovata tra l’ingresso della Casa Binaca su West Executive Avenue, che viene utilizzata anche come parcheggio per le vetture appartenenti allo staff dell’ufficio esecutivo del presidente e del vicepresidente, e una lobby ad un piano inferiore, sottolineando che “anche questa è una zona spesso affollata”, dal momento che possono accedervi anche visitatori, turisti e personale militare, oltre ai dipendenti della struttura. Secondo le fonti, i servizi segreti starebbero portando avanti gli esami forensi sul pacchetto in cui è stata trovata la cocaina, anche se avrebbero “poca fiducia” in merito alla possibilità di identificare la persona che ha portato con sé la sostanza all’interno del complesso. (Was)