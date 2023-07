Milano: riqualificazione quartiere San Siro , i primi risultati del protocollo d'intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziamento del presidio del territorio da parte della Polizia locale, riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, messa a disposizione di nuovi spazi per la socialità, ampliamento dei servizi di tipo sociale ed educativo sia nelle scuole sia nei luoghi di aggregazione. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Comune di Milano a San Siro, in applicazione del "Protocollo d'Intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro" che vede l'Amministrazione comunale impegnata su diversi fronti, con il coordinamento di un gruppo di lavoro interassessorile al fine di attuare interventi coordinati in diversi ambiti. I primi esiti di questo impegno congiunto sono stati presentati oggi nell'ambito di un incontro promosso dalla Prefettura di Milano. "L'agenda San Siro vede collaborare le istituzioni per la rigenerazione di un quartiere tanto complesso quanto ricco di potenzialità, ed è la dimostrazione che la sinergia e il coordinamento degli interventi sono la chiave per raggiungere risultati all'altezza delle aspettative dei cittadini e delle cittadine e delle realtà sociali nei quartieri - dichiara la vicesindaco Anna Scavuzzo -. Stiamo lavorando per restituire alla comunità spazi e opportunità. (segue) (Com)