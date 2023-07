Milano: riqualificazione quartiere San Siro , i primi risultati del protocollo d'intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa ottica, l'Amministrazione comunale ha innanzitutto lavorato per la messa in rete dei servizi e delle opportunità già esistenti sul territorio e attivati dal Comune di Milano, e ha proseguito promuovendone il potenziamento e l'ampliamento, anche attraverso la collaborazione virtuosa di diversi attori pubblici e privati disponibili a lavorare nel quartiere e in città. San Siro è un quartiere che ha bisogno di rigenerare spazi abitativi e luoghi di aggregazione, soprattutto pensati per dare qualità ai percorsi di crescita e di inclusione sociale. Per questo motivo, una delle prime azioni messe in campo dall'Amministrazione è stata quella di prevedere la messa a disposizione, tramite bando, dell'ex mercato comunale coperto di piazzale Selinunte che, da luglio 2022, è gestito per conto del Comune dal CSI Centro Sportivo Italiano, che ha organizzato e promosso un Social Sport Lab diventato un punto di riferimento per ragazzi e ragazze. La presenza di un elevato numero di alloggi di edilizia popolare – in larga parte di proprietà ALER e in misura più contenuta in gestione a MM per conto del Comune di Milano – è una delle caratteristiche che fanno di San Siro un quartiere in cui il tema dell'abitare è centrale. Sfruttando le risorse del PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) e del PNRR, l'Amministrazione ha previsto la riqualificazione degli edifici di via Newton 15 (ALER), di via Paravia 26 (MM) e di 44 alloggi di edilizia residenziale pubblica ALER, per cui sono in corso le procedure di assegnazione dell'appalto. (segue) (Com)