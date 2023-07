Milano: riqualificazione quartiere San Siro , i primi risultati del protocollo d'intesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione Sicurezza e la Polizia Locale hanno inoltre lavorato in stretta collaborazione con la Prefettura e tutte le Forze dell'Ordine nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impegnandosi a rafforzare la presenza delle pattuglie, che hanno raddoppiato le loro giornate di presidio (oltre 200 nel 2023), e dei vigili di quartiere (212 turni nel primo semestre 2023). Inoltre, è stato predisposto un presidio specifico contro il fenomeno dell'occupazione nel contesto di piazzale Selinunte e viale Aretusa, contrastando il commercio abusivo, soprattutto nei giorni di mercato, con una presenza costante che ha portato al sequestro di 23.160 oggetti e a una netta riduzione del fenomeno. All'attività di presidio del territorio si è affiancato un progetto di educazione civica finalizzato a promuovere la cultura della legalità, a cura della scuola del corpo della Polizia locale, che ha coinvolto circa 1.400 studenti di 56 classi di 7 scuole secondarie in incontri per la realizzazione di prodotti multimediali.Sono inoltre attive collaborazioni con MM e ALER per la rimozione di veicoli in presunto stato di abbandono (biciclette, ciclomotori, moto, automobili, pulmini, ecc.) nei caseggiati: alla Polizia Locale è affidata l'attività operativa su segnalazione dei gestori. (segue) (Com)