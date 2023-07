Milano: riqualificazione quartiere San Siro , i primi risultati del protocollo d'intesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Siro-Selinunte è anche il primo ambito territoriale di sperimentazione della figura del Welfare Community Manager, introdotta per favorire l'integrazione tra le progettualità (pubbliche, degli enti del Terzo settore e dei privati) presenti sul territorio. Grazie anche al supporto di tale figura, da alcuni mesi è stato attivato un coordinamento tra tutte le direzioni comunali che offrono servizi ai cittadini, nell'ambito del Coordinamento Apicale Servizi sul Territorio. Il Municipio 7 ricopre un ruolo di coordinamento e messa in rete delle realtà associative socio-culturali e parrocchiali che afferiscono al territorio del quadrilatero San Siro, valorizzando le loro progettualità. San Siro è anche uno dei quartieri target per il progetto "Custodi del Bello", che vede il coinvolgimento di percettori di reddito di cittadinanza e volontari che, prendendosi cura dello spazio pubblico, possano migliorare la pulizia, la fruibilità e il senso di appartenenza e cura nei quartieri, favorendo al tempo stesso percorsi di formazione ed inserimento lavorativo di soggetti fragili. Al momento, nel quartiere, sono attive due squadre di Custodi del Bello, per un totale di 10 persone impegnate. Sono inoltre attivi 23 Custodi sociali, che integrano l'attività dei servizi comunali domiciliari. (segue) (Com)