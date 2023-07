Milano: riqualificazione quartiere San Siro , i primi risultati del protocollo d'intesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul fronte giovani e lavoro sono diverse le azioni che interessano San Siro, a partire dalla Scuola dei Quartieri e dai servizi formativi in via San Giusto e via Fleming, l'Hub territoriale del progetto Wish Mi e attività extrascolastiche educative, culturali, sportive e laboratoriali dedicate agli adolescenti, in collaborazione con Enti del Terzo settore: After School, Soglie, Insieme nel cerchio reprise ed Educativa di strada. Grazie all'impegno del Municipio 7 e con AMSA, MM e ALER, è stato sottoscritto, infine, un Protocollo d'intesa per interventi finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti nel quartiere di San Siro. AMSA, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade a Milano, ha attivo un servizio straordinario nel quartiere che prevede non solo interventi extra di rimozione dei rifiuti, ma anche un'attività di sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'invio di materiale informativo multilingue sulle modalità di raccolta ed esposizione, che ha portato a una riduzione del 10% degli scarichi abusivi. (Com)