Rifiuti: Zeppieri (Pp), interrogata in Aula giunta Lazio su bonifica discarica Albano

- La consigliera del Polo progressista alla Regione Lazio, Alessandra Zeppieri, ha presentato oggi un'interrogazione nell'Aula del consiglio regionale rivolta all'assessore all'Ambiente del Lazio, Elena Palazzo, in merito alla messa in sicurezza dell'ex discarica di Albano Laziale in provincia di Roma. "Ho chiesto chiarimenti in merito alle evoluzioni sulla copertura della discarica (capping) e alle probabili bonifiche che si dovranno compiere, di fronte al fatto che il gestore non ha mai integrato le famose fideiussioni o garanzie finanziarie mancanti, che hanno portato alla chiusura della discarica a inizio 2023 - spiega in una nota Zeppieri -. La risposta dell'assessora Palazzo è stata esaustiva: forse fin troppo. Ha ripercorso tutte le fasi amministrative del sito di smaltimento di Roncigliano, che noi cittadini di Albano Laziale conosciamo bene e abbiamo vissuto sulla pelle. L'assessorato ha anche chiarito che, dopo il sequestro della discarica, il commissariamento e i decreti dirigenziali regionali di sospensione delle autorizzazioni, del primo e 6 marzo 2023, così come si scrive in quegli atti la Regione sta procedendo alla revoca dell'autorizzazione". (segue) (Com)