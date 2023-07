Rifiuti: Zeppieri (Pp), interrogata in Aula giunta Lazio su bonifica discarica Albano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resta però da chiarire - prosegue la consigliera di Polo progressista -, laddove il gestore o l'amministrazione commissariale odierna non dovessero trovare le somme, chi farà il capping e le bonifiche: o meglio, chi coprirà le spese. In passato e su altri siti si è assistito alla spesa di fondi pubblici, che sarebbero ben graditi visto lo scopo ma che dovrebbero corrispondere a una parallela attività di riscossione di quei fondi, a ristoro per le finanze pubbliche, dai soggetti che quelle somme avrebbero dovuto versarle. La giunta non si è pronunciata sulla dichiarazione del sito come area a rischio ambientale, che nell'esposizione avevo aggiunto ai quesiti, che potrebbe intanto tamponare i danni e avviare i monitoraggi per il risanamento. Il mondo dei rifiuti, così come molti altri servizi pubblici, è contaminato da casi di socializzazione delle perdite e privatizzazioni dei profitti". (segue) (Com)