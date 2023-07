Lazio: commissione rinvia all'Aula variazione Bilancio, assessore "situazione drammatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, ha rinviato direttamente all'Aula l’esame della proposta di legge regionale concernente le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, in merito a "disposizioni varie". La seduta, presieduta da Marco Bertucci di Fd'I, ha deciso a maggioranza il rinvio dell'articolato, con i 7 emendamenti e i 4 subemendamenti. L’assessore al bilancio Giancarlo Righini ha definito "drammatica" la situazione del bilancio regionale che "potrebbe determinarsi all’esito delle interlocuzioni in corso con gli altri livelli istituzionali, in particolare al giudizio di parifica del 2021 e 2022 che deve intervenire da parte della Corte dei conti e al tavolo con il Mef sul disavanzo sanitario", ha spiegato Righini. Entrambi i giudizi sono attesi per il 25 luglio, una data cruciale per il futuro della regione Lazio. L'obiettivo dell'assessorato è affrontare in modo più organico il bilancio regionale, "ma non realizzabile prima di avere la certezza dell'entità del debito", ha precisato l'assessore Righini, ribadendo la sua volontà di affrontare la situazione di bilancio nell'oggettività dei dati "che si profileranno nei prossimi giorni". Solo a quel punto si potrà capire se la variazione di bilancio può configurarsi verso la necessaria pianificazione di investimenti nell’economia regionale, oppure verso un atteggiamento "più prudente". Intanto, per la sanità del Lazio lo spettro di un nuovo commissariamento è concreto. I parametri sono allarmanti e il rischio è alto, considerando che la regione ha già toccato la soglia critica del tendenziale disavanzo, pari a 738 milioni di euro. Lo stesso presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha più volte lanciato l’allarme: ci sono 22,3 miliardi che gravano sul debito consolidato e se non si affrontano “la Regione arriverà al collasso”. (Rer)