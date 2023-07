Cultura: nel centro storico di Roma spunta antica testa in marmo, forse è Afrodite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- E' emersa durante i lavori in corso a piazza Augusto Imperatore un'antica testa di marmo, probabilmente appartenente a una statua di divinità femminile. La testa, di dimensioni naturali e scolpita in elegante fattura, mostra una donna - forse Afrodite - con un acconciatura di capelli raccolti sul retro della nuca con l'ausilio di una "tenia", un nastro annodato sulla sommità del capo. "Roma continua a restituire preziose testimonianze del suo passato: una splendida testa in marmo, integra, è stata ritrovata durante i lavori in corso a Piazza Augusto Imperatore curati dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali", ha scritto sui social network il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Gli archeologi e i restauratori sono adesso impegnati nella pulitura e nello studio del reperto", ha sottolineato. (segue) (Rer)