Ambiente: Confagricoltura, bene decisione Conai su rinvio a 2024 contributo per vasi plastica

- Il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha accolto la richiesta di Confagricoltura di sospendere, per tutto il 2023, l'entrata in vigore del contributo ambientale sui vasi in plastica utilizzati dal comparto florovivaistico. Lo riferisce Confagricoltura in una nota, spiegando di “accogliere positivamente la decisione, vista la oggettiva necessità di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare che prevede l'entrata in vigore del contributo”. "I vasi non sono imballaggi – ha commentato il presidente della Federazione nazionale di Prodotto florovivaismo di Confagricoltura, Luca De Michelis – ed in tal senso avevamo già accolto positivamente il chiarimento arrivato dal Masaf lo scorso aprile". Rispondendo all'interrogazione del senatore Meinhard Durnwalder, il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare aveva fatto propria la precisazione espressa dal dicastero competente in materia, quello dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), secondo cui i vasi non possono essere considerati imballaggi se destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Il Mase aveva spiegato, inoltre, che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi, non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi e al pagamento dei relativi contributi. "Apprezziamo la lettera con cui il Conai ha annunciato il rinvio del contributo al 2024. In questo modo il Consorzio conferma anche ciò su cui si era impegnato il Masaf, su richiesta di Confagricoltura, ovvero la volontà di ulteriori confronti sul tema", ha concluso De Michelis. Il Masaf, infatti, ad aprile aveva assicurato che l'applicazione della circolare del Conai sul contributo ambientale avrebbe previsto una fase di monitoraggio per consentire al Consorzio di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche in condivisione con gli operatori del settore, a cui sarebbe seguito un confronto anche con le associazioni imprenditoriali. (Com)