Turchia: ministro Esteri, adesione a Nato comporta posizione ferma su lotta al terrorismo

- La Svezia e gli altri Paesi che vogliono aderire alla Nato devono prendere una posizione ferma sulla lotta al terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, in una conferenza stampa a margine dell'incontro di alto livello fra funzionari dei tre Stati e della Nato a Bruxelles. "La Svezia ha fatto dei passi avanti in termini di modifiche legislative, ma esse devono trovare riscontro nella pratica", ha detto Fidan. A proposito del rogo del Corano da parte di un iracheno avvenuto lo scorso 28 giugno a Stoccolma, il capo della diplomazia turca ha evidenziato che “la Svezia non riesce a impedire questo tipo di provocazioni, il che influisce sulla posizione di Ankara” rispetto all’adesione del Paese scandinavo alla Nato. L'incontro di Bruxelles è avvenuto in vista del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, l'11 e il 12 luglio, in cui l’adesione di Stoccolma all’alleanza atlantica sarà uno dei temi principali di discussione. (Tua)