Covid: Renzi, Conte non aggredisca avversari e spieghi, con Commissione trasparenza e verità

- "Perché si sono chiamati i soldati russi in Italia in piena pandemia? Qualcuno ha fatto la cresta sulle mascherine e sui ventilatori? Durante il Covid la politica ha compiuto le scelte corrette o qualcuno ha fatto il furbo? Su questi temi da mesi Italia viva chiede che si faccia una commissione parlamentare di inchiesta. Anziché aggredire gli avversari Giuseppe Conte spieghi perché ha chiamato Putin facendo entrare in Italia i militari russi o se qualcuno dei suoi colleghi ha lucrato business sulle mascherine e sui ventilatori o sui banchi a rotelle. Perché su questo tema i grillini hanno paura della trasparenza e della verità?". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)