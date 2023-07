Migranti: commissione Parlamento Ue fa luce su carenze e problemi dopo naufragio in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche non hanno risposto all’aiuto offerto dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per il dispiegamento di droni utili a individuare il peschereccio che è poi affondato al largo di Pylos nella notte tra il 13 e il 14 giugno. È quanto ha dichiarato il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, nel corso di un'audizione alla commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. “Per due volte ci siamo offerti di inviare uno dei nostri droni, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta”, ha spiegato Leijtens, precisando che quel drone è poi stato “schierato in un’altra operazione di soccorso a sud della Grecia”, per salvare “decine di migranti” a bordo di un’altra imbarcazione. “Dopo siamo tornati con il drone a cercare il peschereccio ma, quando siamo arrivati, impiegando più di due ore di volo, quello era ormai già affondato", ha aggiunto il direttore esecutivo di Frontex. Leijtens ha sottolineato che l’Agenzia, quando individua imbarcazioni che necessitano di assistenza, informa sempre immediatamente le autorità nazionali responsabili delle attività di soccorso nell’area marittima. “Seguiamo poi le loro istruzioni, assicurandoci che le operazioni siano in linea con il diritto marittimo internazionale. Questo è esattamente ciò che è accaduto il 13 e il 14 giugno”, ha evidenziato il direttore esecutivo di Frontex. (segue) (Res)