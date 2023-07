Migranti: commissione Parlamento Ue fa luce su carenze e problemi dopo naufragio in Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione alla commissione Libe, la commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, ha sottolineato che la competenza sulle operazioni di ricerca e soccorso (Sar) è sempre degli Stati membri, e non dell’Unione europea. “Noi possiamo aiutare i Paesi a coordinarsi con il gruppo di contatto per il salvataggio, ma la competenza Sar resta a loro”, ha detto la commissaria europea. A questo riguardo, Johansson ha osservato che, a livello europeo, non si sta facendo abbastanza per prevenire i tragici eventi. D’altro canto, secondo la commissaria per gli Affari interni, sono necessari ulteriori fondi “per gestire la migrazione in modo adeguato, ma anche per attuare il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo". "La Commissione europea ha proposto due miliardi di euro aggiuntivi per la gestione della migrazione e delle frontiere nella revisione del Quadro finanziario pluriennale. Il Patto prevede da una parte un sistema più solido alle frontiere, e dall’altra un piano di solidarietà più solido, soprattutto per i casi di ricerca e salvataggio", ha affermato Johansson. La commissaria europea, nel corso del suo intervento, ha osservato che i migranti che si imbarcano “non sono consapevoli di dover affrontare rotte pericolose e navi sovraffollate”. Per questo, secondo Johansson, “occorre cooperare con i Paesi di origine e di transito”, come sta avvenendo con Bangladesh e Pakistan, “dove le campagne di informazione hanno dimostrato di poter dare un contributo importante, così come gli investimenti in percorsi legali”. (segue) (Res)