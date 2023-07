Migranti: commissione Parlamento Ue fa luce su carenze e problemi dopo naufragio in Grecia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Devo anche dire che alcuni Paesi di vicinato e di transito sono più complicati di altri, come la Libia, dove abbiamo anche una chiara indicazione dell'infiltrazione di gruppi criminali nella guardia costiera", ha sottolineato la commissaria europea, precisando che le rotte dal Paese africano sono cresciute quest’anno tra il 6 e 7 per cento. Per Johansson, senza le risposte europee adeguate le tragedie nel Mar Mediterraneo continueranno a ripetersi, in quanto “è solo questione di tempo”. A prescindere da questo, ha evidenziato Johansson, il naufragio avvenuto al largo di Pylos, nel Peloponneso, rimane una “tragedia unica per dimensioni”. I morti accertati dalla guardia costiera greca ammontano a 82, ma il numero dei dispersi è nell’ordine di diverse centinaia. Sulla base delle testimonianze raccolte, a bordo del peschereccio di trovavano tra i 600 e i 750 migranti. Secondo un rapporto sul traffico marittimo diffuso alcune settimane fa dall’emittente britannica “Bbc”, l’imbarcazione era rimasta ferma almeno sette ore prima di affondare. La guardia costiera ellenica aveva invece riferito attraverso un comunicato che il peschereccio, dal momento del suo rilevamento a quello dell’affondamento, aveva percorso complessivamente 30 miglia nautiche. A seguito del tragico naufragio, il governo della Grecia aveva proclamato tre giorni di lutto nazionale. (Res)