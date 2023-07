Cultura: Algeria, in scena lo spettacolo "L'ultima estate" dedicato a Falcone e Borsellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni è prevista in alcune città algerine la proiezione di uno spettacolo teatrale in italiano con sottotitoli in francese dal titolo "L'ultima estate", opera di Claudio Fava dedicata alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'ambasciata d'Italia in Algeria e l'Istituto italiano di cultura di Algeri, in collaborazione con il ministero della Cultura e delle Arti, hanno organizzato la proiezione che avrà luogo il 9 luglio al teatro regionale di Orano, l'11 luglio al teatro regionale di Annaba e il 13 luglio al teatro nazionale algerino. "L’ultima estate" è un mosaico di eventi, un delicato intrecciarsi di momenti ironici e amari, pubblici e intimi. I due protagonisti, per una volta sottratti alle ritualità e alle mitologie, si interrogano e si raccontano, si confrontano tra loro e con lo spettatore, portandolo a rivivere momenti fondamentali della loro amicizia, oltre che della storia di questo Paese. Si parte dalla fine. Dalla loro morte. In scena la macchina da scrivere, i faldoni, le sedie, le giacche, l’ufficio in cui tutto è iniziato. Due attori ed elementi scenici ridotti all’essenziale, perché padrona della scena deve essere la parola. Parole recitate, confidate a un microfono, affidate ai tasti di una macchina da scrivere, riprodotte da un registratore, a volte ridotte al silenzio di fronte ai ricordi. Un viaggio nel tempo con due guide d’eccezione e una domanda sospesa: quale parte tocca a noi, adesso? (Ala)