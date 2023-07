Libia: eurodeputati, Commissione Ue riveda approccio con il Paese dopo rapporto Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei risultati del rapporto delle Nazioni Unite, l'Ue deve rivedere urgentemente il suo approccio nei confronti della Libia. "La dignità umana e i diritti umani devono essere al centro delle politiche esterne dell'Ue. Ciò significa anche che il divieto di non respingimento deve essere assolutamente garantito". È quanto si legge in una dichiarazione del presidente della Sottocommissione per i diritti umani, Udo Bullmann (S&D), rilasciata a seguito della riunione congiunta della commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo. Nella nota rilasciata a margine dell'incontro, gli eurodeputati sollecitano la Commissione Ue a rivedere con urgenza l'approccio dell'Ue nei confronti della Libia e dei diritti dei migranti, esprimendo profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani dei migranti in Libia e chiedendo all'esecutivo Ue di fornire una panoramica dei finanziamenti garantiti per gestire la migrazione o per le attività svolte in Libia negli ultimi anni. (segue) (Beb)