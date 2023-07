Libia: eurodeputati, Commissione Ue riveda approccio con il Paese dopo rapporto Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allarmati dal rapporto finale della missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sulla Libia, che conclude che ci sono motivi per ritenere che una vasta gamma di crimini di guerra e contro l'umanità siano stati commessi dalle forze di sicurezza dello Stato e da gruppi di miliziani armati che, secondo prove schiaccianti, torturano deliberatamente e riducono in schiavitù sessuale soprattutto i migranti, gli eurodeputati hanno sottolineato che questi risultati corrispondono alle drammatiche storie dei rifugiati che arrivano in Europa", si legge ancora nella nota. "In questo contesto di polarizzazione stanno emergendo autorità statali parallele e i gruppi armati coinvolti in accuse di tortura, detenzione arbitraria, traffico di esseri umani e violenze sessuali rimangono senza responsabilità", ha dichiarato agli eurodeputati il rappresentante della Missione di accertamento delle Nazioni Unite, Chaloka Beyani. Ci sono "ragionevoli motivi per ritenere che lo sfruttamento dei migranti abbia comportato violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e la commissione di crimini contro l'umanità", si legge ancora nel rapporto. Gli eurodeputati, infine, sottolineano nella relazione che esiste "un sostegno tecnico, logistico e monetario da parte dell'Unione europea per l'intercettazione e il ritorno dei migranti in Libia" ed evidenziano "maggiore trasparenza da parte della Commissione Ue". (Beb)