Imprese: Stellantis e NioCorp sottoscrivono un contratto di acquisto di terre rare

- Stellantis N.V. e NioCorp Developments Ltd. hanno annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisto di terre rare. L’obiettivo è quello stipulare un accordo definitivo per la fornitura di terre rare per sostenere l’impegno di Stellantis a realizzare catene di fornitura resilienti e a raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038 contribuendo ad accelerare l’avanzamento di NioCorp verso la produzione commerciale di ossidi magnetici di terre rare negli Stati Uniti. L’accordo siglato oggi definisce un contratto di acquisto di 10 anni per quantità specifiche di ossido di neodimio-praseodimio, ossido di disprosio e ossido di terbio che NioCorp intende produrre con il Progetto Elk Creek Critical Minerals (il “Progetto Elk Creek”) nel Nebraska sudorientale a condizione di ottenere un adeguato finanziamento del progetto. I volumi finali saranno stabiliti in un accordo definitivo. (Rin)