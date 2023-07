Usa: Casa Bianca, repubblicani “frustrati” dai successi dell’amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani stanno mostrando “frustrazione” nei confronti dell’amministrazione Biden. Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, rispondendo alla domanda di un giornalista che ha chiesto un commento su un messaggio pubblicato ieri dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha affermato che la cocaina trovata domenica scorsa alla Casa Bianca sarebbe di proprietà di Joe Biden o del figlio Hunter. Senza fare riferimento a Trump in maniera specifica, nel rispetto della legge Hatch Act che impedisce ai dipendenti dell’esecutivo di intervenire nel dibattito elettorale, Bates ha affermato che “questa frustrazione è probabilmente dovuta ai successi registrati da questa amministrazione in diversi campi, come le infrastrutture, il mercato del lavoro e la sanità, a differenza dei nostri predecessori”. (Was)