Mobilità: assessore Roma, pronti a tavolo confronto con governo su normativa taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Comune di Roma è pronto a prender parte a un tavolo di governo per analizzare la normativa che disciplina il settore delle licenze taxi. Lo spiega in una nota l'assessore ai Trasporti e alla mobilità di Roma, Eugenio Patané. "Ringraziamo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso per la disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto per il miglioramento del trasporto pubblico non di linea nelle grandi città - afferma Patané -. Come noto le città metteranno in campo tutti gli strumenti che hanno per servire l'aumento della domanda: l'introduzione delle seconde guide tende ad aumentare l'offerta e il livello di adesione ci consentirà di quantificare il numero di licenze aggiuntive necessario a coprire la domanda complessiva. Peraltro il tema dell'efficienza del trasporto non di linea dipende anche da un legislazione molto datata, risalente addirittura a 31 anni fa, che tentava di regolare e normare una realtà che oggi non esiste più". (segue) (Rer)