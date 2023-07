Torino: Cgil e Cisl, piena solidarietà ai lavoratori di Raspini sgomberati mentre manifestavano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedere i Carabinieri in tenuta antisommossa usare la forza per disperdere dei lavoratori che manifestavano pacificamente, seduti a terra, per rivendicare i loro diritti, è indegno di un paese civile e democratico. Piena solidarietà ai lavoratori di Raspini. Lo hanno affermato in una nota stampa Cgil e Cisl Torino, commentando lo sgombero dei lavoratori di Raspini in sciopero avvenuto il 4 luglio Scalenghe (Torino). "Riteniamo che la Raspini Salumi S.p.a sia responsabile rispetto a questi lavoratori che lavorano da anni presso i suoi appalti, con diverse forme contrattuali, per i quali non viene applicato quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Alimentare all'art 4, che sancisce 'la responsabilità delle aziende appaltatrici di verificare la corretta applicazione dei CCNL di riferimento del settore merceologico delle l'attività appaltate' da noi reiteratamente richiesto. Se ve ne fosse bisogno, ricordiamo che la nostra Costituzione agli art. 40 e 17 sancisce il diritto di sciopero e di manifestare liberamente", hanno concluso.(Rpi)