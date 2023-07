Caso Cospito: Berrino (Fd'I), sorpreso da decisione Gip su Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprende la notizia dell'imputazione coatta decisa dal gip nei confronti del sottosegretario Delmastro. E stupisce soprattutto perché segue la decisione della procura di Roma di archiviare il procedimento a suo carico. Provo stupore quindi per la scelta, ma sono altrettanto sereno per l'evolversi della vicenda. Delmastro chiarirà tutto, dimostrando che sul caso Cospito nessun segreto è stato rivelato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di palazzo Madama. (Rin)