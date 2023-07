Usa: nuovo aumento dei tassi di interesse sui mutui ipotecari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di interesse sui mutui ipotecari negli Stati Uniti hanno registrato un nuovo incremento questa settimana, alla luce di una inflazione ancora troppo elevata e della condizione del mercato del lavoro. Stando ai dati pubblicati dalla società Freddie Mac, il tasso di interesse medio sui mutui trentennali si è attestato al 6,81 per cento, contro il 6,71 registrato la settimana precedente. Il dato ha segnato un rialzo significativo rispetto a quello dell’anno scorso, pari al 5,3 per cento. (Was)