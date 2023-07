Sardegna: miniera Genna Tres Montis, Giunta approva proroga attività per custodia sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Manteniamo gli impegni presi al tavolo di venerdì scorso con i lavoratori: in questo modo viene garantito il periodo di transizione tra Igea e la società privata Mineraria Gerrei. Chi sceglie di rimanere con Igea, momentaneamente e nelle more dell’assegnazione degli altri cantieri rientranti nella parte non in concessione al soggetto privato, verrà provvisoriamente trasferito alla Laveria di Assemini”. Lo afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili, commentando l’approvazione, in data odierna, della delibera di Giunta che proroga le attività relative alla convenzione per la custodia della miniera di Genna Tres Montis. (segue) (Rsc)