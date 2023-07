Sardegna: miniera Genna Tres Montis, Giunta approva proroga attività per custodia sito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Era necessario – prosegue l’assessore Pili – garantire che la transizione tra Igea e la Società Mineraria Gerrei, avvenisse senza interruzione dei servizi essenziali per la sicurezza e il mantenimento del giacimento della Miniera di Genna Tres Montis. Era altrettanto importante garantire ai lavoratori una continuità occupazionale senza che ciò comportasse dei disagi allontanandoli dai loro territori. Si tratterà in ogni caso – precisa l’assessore dell’Industria – di un trasferimento temporaneo dei lavoratori alla Laveria di Assemini, per poterli poi riportare nel territorio. Questo consentirà una facilitazione nelle relazioni tra amministratore e lavoratori nella continuità lavorativa, e altresì tra i lavoratori e il soggetto privato, per coloro che sceglieranno di passare alla nuova società”. (segue) (Rsc)