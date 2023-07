Infrastrutture: Gruppo Fs avvia a Bolzano la rigenerazione dell'Areale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione di Bolzano “è un'opera necessaria, per integrare la stazione nel tessuto urbanistico e favorire lo scambio intermodale". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, al termine dell'incontro con il gruppo di lavoro per l'areale di Bolzano. "Rfi è già in moto per dotare la stazione con le migliori tecnologie. È già stata avviata l'implementazione del nuovo sistema di controllo che sarà disponibile nel primo trimestre 2026, ma già entro il prossimo marzo sarà completato il progetto di fattibilità dell'areale che dovrà essere portato avanti insieme con il progetto di fattibilità per la circonvallazione di Bolzano. Sulla base di questi studi si potrà poi programmare il finanziamento dell'opera", ha concluso Strisciuglio, che sul tema si è confrontato oggi con il governatore della Provincia Arno Kompatscher, l'assessore provinciale Daniel Alfreider, il sindaco e il vicesindaco del Comune di Bolzano, Renzo Caramaschi e Luis Walcher. Il progetto dell'Areale prevedeva inizialmente di assegnare, tramite una gara d'appalto a livello europeo, l'intera area a un unico investitore a cui sarebbe spettato l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e la realizzazione delle strutture pubbliche previste dal masterplan elaborato 10 anni fa. Costi di investimento che avrebbe poi recuperato attraverso i diritti edificatori sulle aree non occupate dalle infrastrutture ferroviarie. In considerazione della complessità dell'opera, la Provincia dell'Alto Adige, il Comune di Bolzano e le società del Gruppo Fs coinvolte hanno concordato che l'intervento sia realizzato da Rfi per la parte infrastrutturale e coordinato da FS Sistemi Urbani per la parte di rigenerazione urbana. Le aree che si renderanno disponibili saranno invece acquistate direttamente dalla Provincia di Bolzano e sviluppate gradualmente. (segue) (Com)