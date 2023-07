Infrastrutture: Gruppo Fs avvia a Bolzano la rigenerazione dell'Areale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del progetto sarà relativa all'infrastruttura ferroviaria e comprenderà non solo la stazione stessa, ma anche binari e officine. Una particolare attenzione sarà riservata, in questa fase, alla messa in rete delle diverse forme di mobilità, come il treno, l'autobus e la bicicletta. Nelle fasi successive, avverrà la fase dello sviluppo urbano con l'integrazione di funzioni pubbliche e private, dalla residenza sociale e privata, a nuove attività commerciali. Durante l'incontro, l'Ad Strisciuglio ha ricordato l'impegno di Rfi per il territorio: "Stiamo portando avanti con un piano di investimenti per il Trentino Alto Adige di oltre 8,5 miliardi, di cui circa due in corso di realizzazione nella provincia di Bolzano. L'obiettivo è di potenziare le connessioni fra le diverse modalità di trasporto per una mobilità sempre più integrata e sostenibile. In considerazione anche de forte incremento dei traffici, intendiamo spostare una quota sul ferro, grazie all'apertura del Tunnel di Base del Brennero e delle relative tratte di accesso”. Umberto Lebruto, Ad di Fs Sistemi Urbani, ha sottolineato come "gli accordi siglati nel 2019 e nel 2022 siano la testimonianza dell'impegno del Gruppo per rigenerare e valorizzare la grande porzione di territorio dell'areale ferroviario, restituendo alla città una porzione importante di tessuto urbano finora occupato dal fascio binari". (Com)